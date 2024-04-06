«Бывают „разгрузочные“ дни»: Наталья Подольская поделилась секретами красоты

Певица Наталья Подольская раскрыла, что ей помогает сохранять красоту. В беседе с aif.ru артистка призналась, что относится к своей внешности как к части работы.

«Очень слежу за питанием. Пью много воды, особенно в первой половине дня. Не употребляю консервы, соленое, жирное. Стараюсь не переедать, не ем после 7 вечера», — рассказала Наталья Подольская.

По словам певицы, она не сильно поправилась даже будучи беременной.

«Я очень мало набрала даже во время беременности. Если приходила на контрольное взвешивание и весы вдруг показывали больше, чем нужно, то отказывалась от сладкого и была более строга в еде. За вторую беременность набрала всего лишь 11 килограммов», — призналась супруга Владимира Преснякова.

Наталья Подольская отметила, что старается следить за питанием, сном и физической формой, поскольку для нее как публичного человека важно выглядеть на сцене достойно.

«Еще для любой женщины важен, конечно, сон. Всегда стараюсь лечь часов в 12, максимум в час. Плюс физическая нагрузка, спорт. После рождения детей я практически сразу стала ходить в тренажерный зал: на групповые занятия, различные кардио- и силовые тренировки. И все это — лишь для того, чтобы выглядеть на сцене соответственно», — поделилась артистка.

Однако, по признанию Натальи Подольской, иногда она все же позволяет себе расслабиться и отойти от привычных правил.

«Конечно, я не каждый день укладываю волосы и делаю концертный макияж. Бывают и „разгрузочные“ дни. И в диете даю себе послабления. На празднике или вечеринке с удовольствием ем сладкое, выпиваю шампанское, которое очень люблю, и веселюсь до упаду. Вообще-то поесть люблю, я же по гороскопу Телец, и для меня еда — некое гурманство», — отметила певица.

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