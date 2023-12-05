«Бывают и бунты»: актриса Юлия Такшина раскрыла методы воспитания своих детей

Актриса Юлия Такшина, которую многие помнят по роли секретарши Вики из сериала «Не родись красивой», воспитывает двух сыновей. Дети появились на свет от актера Андрея Антипенко, исполнившего роль Андрея Жданова в ситкоме. Позже Юлия и Андрей расстались, но сохранили хорошие отношения и вместе занимаются воспитанием детей, у который порой бывают подростковые бунты.

Юлия призналась, что с детьми иногда бывает сложно справиться.

«Бывают и бунты… У Вани поменьше, у него сейчас в приоритете папа и мужчины, которые его окружают. Мама для него была главной лет до десяти, и это нормально. Но с Ваней всегда можно договориться, а с Федором иногда невозможно», — призналась артистка в интервью aif.ru.

Федор, говорит она, должен пожить с этой проблемой, но затем он всегда просит прощения. Актриса философски относится к особенностям поведения детей-подростков и понимает, что это нормально для их лет.

Также она рассказала, что порой балует своих детей и назвала себя «мамой-курицей», «мамой-гусыней».

Ранее телеканал СТС сообщил о запуске нового сезона популярного в нулевые сериала «Не родись красивой». Директор Юлии Такшиной рассказал, примет ли участие актриса в продолжении ситкома.