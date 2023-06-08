«Бывает, подкинет денежку. А так бесплатно»: 28-летняя помощница 92-летнего Краско рассказала об их романе

На днях в СМИ распространились новости, что 92-летний актер Иван Краско вступил в романтические отношения со своей 28-летней помощницей. Близкие звезды кинематографа делились, что у них друг к другу действительно теплые чувства. Более того, они даже уже спят вместе. На фоне всех этих слухов Дарья решила сама выйти на связь с журналистами и раскрыть правду о романе.

По признанию девушки, они с Иваном Ивановичем действительно близки. Но иначе. Никакой любовной, а тем более сексуальной связи между ними нет. Помощница актера рассказала, что они познакомились совершенно случайно, но быстро нашли общий язык. Так, вскоре Краско осознал, что Дарья грамотная и умная дама, поэтому предложил ей работу.

Предполагаемая любовница Ивана Ивановича поделилась, что на самом деле у нее есть молодой человек, а в одной постели с артистом она оказывалась только ради сна, и она не видит в этом ничего криминального.

«Я ночевала у него два раза, потому что мне ехать было далеко. Но мы лежали под разными одеялами. Я не вижу ничего в этом такого. Иван Иванович абсолютно безопасен», - цитирует слова Дарьи издание kp.ru.

Девушка отметила, что сразу прояснила отношения с Краско, чтобы не возникало никакого недопонимания. Иван Иванович полностью согласен только на дружбу с ней и ни на что не претендует. Иногда актер называет помощницу солнышком, а она его Ваней. Но это тоже ничего не значит.

Также Дарья подчеркнула, что практически ничего не получает за ухаживание за Иваном Краско. Она помогает ему не из-за денег, а просто, потому что хорошо к нему относится. «Бывает, Иван Иванович мне подкинет денежку. А так – бесплатно», - призналась девушка.

Ранее 92-летний Иван Краско рассказал, что испытал во время инсульта в январе.