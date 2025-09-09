«Бываем в зоне спецоперации»: директор «Вороваек» ответил на призыв запретить группу

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал запретить группу «Воровайки», заявив, что сегодня артисты должны исполнять патриотические песни, а не шлягеры вроде «Хоп, мусорок».

В ответ директор коллектива Иван Лушников рассказал «Абзацу», что группу любят как российские бойцы в зоне СВО, так и сотрудники правоохранительных органов.

«Мы с благотворительными концертами бываем в зоне спецоперации, награждены благодарственными письмами и благодарностями от президента. У «Вороваек» есть песня «Спасибо русскому солдату». Судя по высказываниям, уважаемый общественник [Бородин] очень поверхностно знает наш репертуар», – заявил представитель коллектива.

Лушников также поделился опытом посещения зоны боевых действий. Он отметил, что солдаты не всегда готовы слушать патриотические песни, а хотят «отвлечься от серых будней».

«Та же песня «Хоп, мусорок» – это юмористическая зарисовка. Львиная доля наших поклонников – это сотрудники правоохранительных органов. Они даже на частные мероприятия заказывают нашу группу», – добавил директор «Вороваек».

Иван считает, что призывы к запрету идут только на пользу популярности коллектива. Он относится к этому положительно и привел пример из гастрольной жизни.

«Например, однажды в Сургуте мы собирались анонсировать концерт, и местный депутат пытался запретить его. Выступление состоялось при полном аншлаге. Билеты были раскуплены еще до того, как появилась афиша», – вспомнил мужчина.

Ранее мы писали о том, что концерты Сергея Шнурова могут запретить в России после отказа певца помочь бойцам СВО.