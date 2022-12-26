Бюстгальтер наизнанку: 55-летняя Рената Литвинова удивила неудачным нарядом

Актриса и режиссер Рената Литвинова много лет восхищает поклонников своим стилем. 55-летняя артистка тщательно следит за собой и всегда выглядит элегантно. Но на днях звезда поразила публику странным нарядом, состоящим из нескольких бюстгальтеров.

Знаменитость опубликовала в соцсетях топ своих образов, в которых можно стильно отпраздновать Новый год. Один из них очень удивил фанатов, которые привыкли видеть Ренату в роскошной одежде. Посмотреть можно здесь.

«А ведь еще нужно придумать платье на 31-е... Помимо черного кутюр от Дэмны нашла еще из Улиной коллекции опции – отчаянные», — написала актриса в своем Telegram-канале.

Подписчиков привлек топ, сшитый из нескольких бюстгальтеров, которые были надеты наизнанку. Они отметили, что это действительно отчаянный вариант для привлечения внимания.

«Концепция гениальна, не люблю этот удушающий предмет гардероба», «Новый год – время для отчаянных нарядов», «Какая же вы великолепная», «Неподражаемая манера преподносить себя», «Топ из бюстгальтеров – это смело», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, как Литвинова выпила с незнакомкой и оказалась на кладбище.