«Бью тревогу, он лежачий больной»: озвучен диагноз попавшего в реанимацию актера Ивана Краско

У попавшего в реанимацию народного артиста России Ивана Краско выявили онкологию. В беседе с «Абзацем» его бывший арт-директор Вячеслав Смородинов рассказал о диагнозе госпитализированного актера.

1 августа стало известно, что Иван Краско был доставлен в реанимацию прямо со своей дачи в Грузино под Санкт-Петербургом. Как уточнялось, 94-летний артист находится в тяжелом состоянии и нуждается в круглосуточном уходе. Выяснилось, что, помимо перенесенных инсультов и инфаркта, у актера обнаружили рак.

«У него же подтвердился диагноз, все-таки выявили онкологию, там что-то с ЖКТ, не буду врать. Ему уже многие операции противопоказаны в силу возраста, наркоз может не выдержать. За все время он и ковидом переболел, и у него были микроинсульты два раза, и инфаркт был. Пищеварение сильно было нарушено, он уже отказывался от еды, его уже специальным питанием кормили, а в последнее время за ним дети ухаживали», — сообщил Вячеслав Смородинов.

По словам собеседника издания, в последнее время состояние Ивана Краско резко ухудшилось — он стал отказываться не только от еды, но и от воды. Именно поэтому родственники приняли решение положить его в больницу, где он бы находился под наблюдением врачей. Сейчас Вячеслав Смородинов занят поиском медицинского учреждения, в котором артисту окажут должный уход.

«Надеемся, что все-таки в сентябре отметит 95-летие. Бью тревогу, потому что ему нужна постоянная медицинская помощь, он лежачий больной, от питания человек отказывается. Специалисты нужны ему», — заявил бывший директор Ивана Краско.

Напомним, в 2021 году у актера случился инсульт, после чего он находился на реабилитации, а спектакли с его участием были отменены. Через полгода Иван Краско снова попал в больницу, ему установили кардиостимулятор.

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