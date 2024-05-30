«К сожалению, да»: сын Ивана Краско сообщил, что актер попал в реанимацию после открытия турнира по футболу

93-летний актер Иван Краско попал в реанимацию после открытия турнира по футболу, который прошел в Санкт-Петербурге. Эту информацию подтвердил сын народного артиста.

«К сожалению, да», - сказал родственник изданию РЕН ТВ.

По его словам, Краско выписали в тот же день, так как состояние актера нормализовалось.

Помощница Краско Дарья в разговоре с Газета.Ru рассказала, что он был госпитализирован в Покровскую больницу. По ее словам, сейчас актер чувствует себя хорошо.

Помощница утверждает, что у артиста почти нет сил работать в театре – 30 июня Краско должен играть в спектакле. Дарья призвала его беречь себя - восстанавливаться актер будет на даче.

Ранее сообщалось, что Краско зацепился ботинками за газон и упал на кардиостимулятор.