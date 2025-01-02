«Быть мужчиной непросто»: Лера Кудрявцева раскрыла подробности выступления в костюме салата

Телеведущая Лера Кудрявцева предстала в необычном образе в новогоднем выпуске шоу «Маска». Она вышла на сцену в костюме салата «Оливье» и после съемок призналась, что с трудом дышала и двигалась.

«Ничего не видно, дышать было сложно. Пыталась ходить как мужчина. Подсматривала за ребятами, как они двигаются», — рассказала Лера, добавив, что ее спасал вентилятор, установленный внутри ростовой куклы.

В блоге Кудрявцева показала кадры, сделанные за кулисами шоу. Снять костюм ей помогали сразу несколько человек.

«Костюм настолько тяжелый, что у меня два дня болели плечи. Короче, быть мужчиной непросто», — резюмировала телеведущая.

При этом Лера похвасталась, что идеально скопировала мужские манеры, поэтому ее маску не смогли раскрыть. Жюри предполагали, что в костюме салата могли скрываться Сосо Павлиашвили, Михаил Боярский, Игорь Верник, Роза Сябитова, Надежда Бабкина, Слава, Алексей Воробьев или Иосиф Пригожин.

Ранее в семье Леры Кудрявцевой случились неприятности. 34-летний сын звезды Жан получил травму 31 декабря, катаясь на сноуборде в Сочи.