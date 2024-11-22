Актриса Глафира Тарханова стала мамой в пятый раз. После беременности она набрала 25 килограммов и пока не может прийти в нужную форму. На фоне последних изменений знаменитость назвала себя неуверенной женщиной.

Тарханова вышла на связь с подписчиками в социальных сетях. Она пожаловалась им, что пока не может прийти в форму после появления на свет пятого ребенка. Также актриса рассказала, что считает себя неуверенной женщиной.

После родов она прибавила 25 килограммов. Пока Глафира не может позволить себе заниматься спортом из-за того, что уход за малышом требует много времени. Поэтому, по словам актрисы, ей требуются сейчас забота и любовь.

«Хочу признаться… Я неуверенная в себе женщина. В пятый раз я прибавила 25 килограммов. Сейчас не могу заниматься спортом или срочно сесть на диету, чтобы прийти в форму, потому что я кормящая мама, как миллионы женщин во всем мире. Каждую свободную минуту я посвящаю новому маленькому человеку», — написала Тарханова.

Ранее представители актрисы Марины Федункив отреагировали на новость о пополнении в семье звезды. Они удивились услышанному.