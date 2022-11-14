Светлане Лободе грозит операция на губах из-за постоянных уколов красоты

40-летняя певица Светлана Лобода может столкнуться с серьезными последствиями, если продолжит увеличивать губы с помощью инъекций. В конце концов ей придется делать операцию.

Пластический хирург Александр Вдовин обратил внимание на то, что певица «увлеклась увеличением губ». Он объяснил, что артистка это делает не потому, что так модно – пухлые губы «компенсируют большой нос».

По мнению хирурга, Лободе было бы лучше прибегнуть к ринопластике, чтобы необходимость в уколах красоты отпала. Он заметил, что в губах Лободы «уже наблюдается перебор препарата».

Вдовин рассказал, что далее может возникнуть фиброз тканей и появятся неровности. Эти неровности придется маскировать новыми инъекциями, а значит губы будут становиться еще больше.

«В конечном итоге, придется делать операцию», - заключил специалист.

Пластический хирург Надежда Петраш сообщила, что, если не знать меры и чрезмерно увеличивать губы, старение наступит раньше. И это, по словам врача, встречается очень часто.

Ранее Лободу в аэропорту приняли за простую тетеньку. Певица была в неприглядном виде, без макияжа и укладки.