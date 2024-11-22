Андрей Ургант в восторге от книги сына с пустыми страницами: «Все, о чем можно сейчас говорить, вы найдете»

Актер Андрей Ургант впервые рассказал, что думает о книге сына Ивана под названием «Припухлые железы жизни». Он отметил, что в восторге от нее, ведь в ней можно найти абсолютно все. При этом в ней практически ничего нет.

Пять тысяч экземпляров своего произведения Иван Ургант распродал за очень короткое время. Однако всех покупателей ждал неожиданный поворот — внутри оказались пустые страницы. Сам телеведущий позже признался, что это была акция, и все вырученные деньги он перевел на благотворительность.

Шутку сына Андрей Ургант оценил. Он заявил, что ему книга очень понравилась.

«Там яркая, прекрасная, русская речь, которой он владеет. Все, о чем можно сейчас говорить, в принципе, - все это вы найдете в его книге. Практически полный набор всего. Даже, на первый взгляд, каких-то запрещенных вещей или неприветствуемых. В этой книжке все есть», - поделился актер с Kp.ru.

Напомним, что Иван Ургант уже два года не может вернуться на российское телевидение. Сейчас он ездит по странам с шоу-программой, подготовленной совместно с Владимиром Познером. И неизвестно, когда зрители вновь увидят его в эфире.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, сколько стоит пригласить Ивана Урганта на новогодний корпоратив.