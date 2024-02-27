«Самый продуктивный способ»: Юлия Пересильд поделилась секретом хороших отношений с детьми

Звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд рассказала в личном блоге, как ей удается сохранять хорошие отношения с дочерьми Анной и Марией. Об этом пишет Вокруг ТВ.

Актриса призналась, что старается находить баланс между работой и семьей. По мнению Юлии Пересильд, важно не количество проведенного времени с дочерьми, а его качество. Недавно Юлия Пересильд дала интервью вместе со старшей дочерью Анной. После этого между ними состоялся откровенный разговор. Актриса отметила, что в такие моменты они с дочерью становятся ближе.

«Размышляешь о тех вопросах, которые обсуждались, — это признак хорошего и важного разговора», — подчеркнула знаменитость.

По признанию Юлии Пересильд, сейчас она особенно замечает этапы взросления Анны и Марии. По словам звезды, важно стараться находить время на общение с детьми. Это поможет поддерживать с ними близкие доверительные отношения.

«Остановить себя во времени невероятно сложно, но это самый продуктивный способ сохранить контакт с ребенком», — заключила Юлия Пересильд.

Напомним, Юлия Пересильд растит двоих дочерей от режиссера Алексея Учителя. Девочки живут с мамой, но поддерживают общение и с отцом. Анна и Мария уже снимаются в кино. Старшая дочь актрисы Анна стала известной после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Младшая дочь Юлии Пересильд Мария в прошлом году вместе с матерью приняла участие в фильме «Императрицы».

Ранее сообщалось о том, что актриса Анна Пересильд пожаловалась на навязчивых поклонников.