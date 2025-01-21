«Быстро излечили»: раскрыта правда зависимости Дмитрия Харатьяна

21 января Дмитрий Харатьян отмечает день рождения — ему исполнилось 65 лет. Актер обрел всесоюзную известность после фильмов «Розыгрыш», «Зеленый фургон» и «Гардемарины, вперед!». Однако, как оказалось, одно время артист переживал непростые времена в карьере и в какой-то момент пристрастился к алкоголю. Об этом сообщает StarHit.

Вышедший на экраны в 1983 году фильм «Зеленый фургон», где Дмитрий Харатьян впервые запел, имел большой зрительский успех, а на самого актера обрушилась слава. В то же время у молодого артиста появились первые проблемы с алкоголем, но он смог справиться с вредной привычкой благодаря армии.

«Служба меня привела в чувство. Я же пошел в армию популярным, всеми любимым. А для старшины все равно, кто ты. Там меня быстро излечили от звездности», — признавался Дмитрий Харатьян.

В 1987 году на экраны вышел фильм «Гардемарины, вперед!», принесший актеру всенародную любовь и вместе с тем много гастролей. Так, в год у актера могло быть по 200—300 концертов. Дмитрий Харатьян назвал это время «первым периодом депрессии, в 33 года». Затем из-за кризиса в отечественном кино у знаменитости стало меньше работы. Артист стал все чаще выпивать, чтобы снять стресс, и проблемы с алкоголем усугубились.

Жена актера Марина Майко всячески пыталась помочь мужу побороть зависимость, но однажды собрала вещи и уехала, поставив ему ультиматум. Именно эта ситуация стала решающей в их отношениях, и Дмитрий Харатьян смог избавиться от пагубной привычки.

«Слава Богу, нам хватило мудрости и терпения. Мы сохранили нашу любовь, уважение друг к другу. Можно было плюнуть, сказать: „Эти трудности меня не волнуют“. Но так нельзя, я преданный друг, надеюсь такой и остаться для Димы», — делилась жена Дмитрия Харатьяна.

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