Было всего 15 бюджетных мест: дочь Александра Абдулова поступила во ВГИК

17-летняя дочь актера, народного артиста России Александра Абдулова Евгения поступила во ВГИК на бюджет. Она будет учиться на режиссера.

Об этом сообщает сайт Kp.ru.

Евгения получила на последнем третьем этапе творческого тура максимальное количество баллов: 100 из 100 возможных. За творческий тур максимальную оценку поставили только 12 поступающим, включая Абдулову. В то время, как другие абитуриенты в основном получали от 30 до 50-ти баллов.

Абдулова также получила наивысший балл за первый и второй этапы творческого тура – по 95, выше никому не ставили.

Учитывались также результаты ЕГЭ по русскому языку и литературе. По данным источника, у Евгении 66 и 78 баллов соответственно.

Издание узнало, что она поступила на специальность «Режиссура кино и телевидения». Абдулова будет учиться в мастерской режиссера Владимира Хотиненко. Известно, что было всего 15 бюджетных мест. Конкурс составлял около 10 человек на место.

Ранее сообщалось о поступлении дочери певицы Юлии Началовой Веры во ВГИК.