«Было все стабильно, круто»: Приходько рассказала о финансовых сложностях в эмиграции

Юмористка Ирина Приходько пожаловалась на сложности работы в эмиграции. Звезда уехала из России в Испанию и столкнулась с проблемами. О них она сообщила в подкасте блогера Сони Шац, доступном на YouTube.

По словам знаменитости, за границей она испытывает стресс из-за того, что ситуация там нестабильна. На данный момент она находится в Испании.

«Есть, может быть, финансовая драма какая-то. Потому как там (в России — прим. ред.) бы было все стабильно, круто и понятно. И понятно, в какой системе ты двигаешься. Здесь, да, тяжело», — пояснила девушка.

Напомним, что в России юмористка была популярна. Ее приглашали поучаствовать в шоу «Женский стендап», которое идет на канале ТНТ. Но Ирина отказалась из-за того, что ей ранее поступило другое предложение. Продюсеры пригласили ее в программу «Stand Up на ТНТ».

Впервые о девушке заговорили после ее участия в передачах «Открытый микрофон», «Stand Up на ТНТ» и т.д.

Ранее мы писали о том, что спортсмен и певец Саша Стоун подтвердил роман с известной юмористкой из Comedy Woman. Он признался, что сейчас ему хорошо. Его знакомство с новой избранницей состоялось после громкого расставания с блогером Валей Карнавала, которой он несколько раз делал предложение руки и сердца, а молодые люди собирались пожениться этим летом.