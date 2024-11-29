74-летний певец Александр Буйнов впервые вышел в свет с тремя внуками

Певец Александр Буйнов нечасто показывает своих внуков, но недавно решил выйти с ними в свет. Звездная семья появилась в Кремле. Об этом сообщает портал mk.ru.

У Буйнова трое уже взрослых внуков. Все они пришли поддержать его на концерте «Главное — семья» и даже исполнили вместе с дедушкой песню «Пусть».

Как отметили журналисты, за кулисами Александр много фотографировался с родными. А все получившиеся снимки он просил отправить жене Алене.

Напомним, что недавно появилась информация об ухудшении состояния здоровья певца. СМИ писали, что Буйнову присвоили паллиативный статус из-за рака на последней стадии. Но позже представители артиста это опровергли. Супруга Александра так и вовсе заявила, что не простит журналистов за распространение недостоверной информации и будет с ними судиться.

Команда Буйнова делилась, что он сейчас чувствует себя хорошо, активно работает, снимается на ТВ и готовится к новогодним корпоративам.

Ранее Александр Буйнов рассказал о профессии, которую выбрал один из его внуков.