«Было стыдно перед Люсей»: Mia Boyka рассказала о ссоре с Чеботиной из-за новостей о романе с ЮрКиссом

Певица Mia Boyka призналась, что перестала общаться с Люсей Чеботиной после того, как пошла работать к ее бывшему возлюбленному ЮрКиссу. Пиарщики выставили все так, будто у них роман, и это задело исполнительницу хита «Солнце Монако». Помириться артистки смогли только спустя полтора года.

В разговоре с ведущим YouTube-подкаста «НеДудь» на «Новом Радио» Mia Boyka рассказала, что не хотела ругаться с Люсей. Когда вокалистка впервые вышла с ЮрКиссом в свет, она не предполагала, что журналисты и поклонники подумают, будто у них романтические отношения.

«Конечно, мне было стыдно перед Люсей, в первую очередь. Потому, что мы с ней всегда были в очень хороших отношениях, друг друга поддерживали. <…> И тут случилось так, что я как будто между встала. А мне не хотелось такого делать, создавать этот вайб. Но потом пошел и от нее негатив», - поделилась Mia Boyka.

Певица неоднократно за полтора года пыталась выйти с Люсей на связь, чтобы объясниться и наладить отношения. Однако Чеботина отказывалась слушать оправдания. Поговорить они смогли только недавно. По словам Mia Boyka, они общались полтора часа, однако артистка не может утверждать, что конфликт исчерпан, так как для восстановления дружбы этого не достаточно.

Ранее Mia Boyka призналась, что потеряла большие деньги из-за скандала с девочкой-квадробером.