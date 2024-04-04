«Было страшно»: Бледанс рассказала, как улетела из Израиля за два дня до войны

Актриса Эвелина Бледанс вспомнила, как улетела из Израиля за два дня до обострения палестино-израильского конфликта. По словам знаменитости, ей было страшно – там остались родная сестра и старший сын.

Подробности приводит NEWS.ru.

«Я улетела из Израиля за два дня до войны», - поделилась актриса и отметила, что там встретились двое ее сыновей.

Вспоминая случившееся, Бледанс говорит: «Конечно, было страшно».

Родная сестра актрисы Майя осталась в Израиле для решения медицинских вопросов. Бледанс по возвращении в Россию две недели «очень следила» за событиями и «бесконечно звонила и сыну, и сестре».

По словам знаменитости, сейчас «ситуация утряслась» и «все живы-здоровы».

Сын актрисы много лет живет в Израиле – когда-то он уехал туда к отцу. Сама же Бледанс не хочет никуда уезжать из России: говорит, что здесь ее душа, работа и благотворительное дело.

Ранее Бледанс прокомментировала последствия «голой» вечеринки для певицы Лолиты. Она назвала исполнительницу хита «На Титанике» «клоунессой», а ее образ на мероприятии «смешным».