«Было страшно»: беременная Костенко рассказала о жизни с Тарасовым

Анастасия Костенко нашла нужным обратиться к Дмитрию Тарасову в годовщину свадьбы. Об этом сообщает издание The Voice.

9 января Анастасия и Дмитрий отпраздновали годовщину свадьбы. Супруги живут в браке уже 6 лет. В честь этого события модель трогательно обратилась к избраннику.

В личном блоге Костенко рассказала о главном страхе. Анастасия боялась, что со временем их чувства с Дмитрием угаснут. Однако ее переживания оказались напрасными. Модель призналась, что за 6 лет брака она стала любить мужа еще сильнее.

«Было страшно от мнений, что страсть утихнет. Но мы стали еще ближе душами. Все громче смех детей, и мы стали больше в ментальном плане и взрослее», — высказалась Анастасия.

Как выяснилось, супруги даже записали совместный трек об их любви. Однако они не спешат поделиться творчеством с публикой.

Напомним, что в браке с Анастасией Дмитрий стал многодетным отцом. На данный момент модель беременна в четвертый раз.

Ранее Дмитрий Тарасов заявил о готовности снова стать отцом. Подробности смотрите в этой статье.