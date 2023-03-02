«Я давно готов»: 54-летний Леонид Агутин ожидает пополнения в семье

Леонид Агутин и Анжелика Варум считаются одной и самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Супруги уже долгое время вместе и успели стать счастливыми родителями, но, несмотря на это, журналисты продолжают «приписывать» им развод. Артисты не обращают внимание на ложные домыслы и никак не реагируют на провокации. Вместо этого они дают откровенные интервью, в которых делятся секретами семейной жизни.

На этот раз Агутин вышел на связь с журналистами из «МК» и рассказал о своей мечте. Так, музыкант признался: он давно ждет, что дочки подарят ему внуков. Правда, как выяснилось, сами наследницы певца не спешат с этим.

«Всегда спрашиваю, когда "шпингалеты" появятся. Я давно готов стать дедушкой, но девки мои что-то никак не спешат с этим вопросом. У них — карьеры. Обе такие», — с досадой заявил 54-летний мужчина.

Напомним, что старшая дочь Леонида уже долгое время живет во Франции. Официально Полина не состоит в браке, однако это не значит, что с ее личной жизнью есть проблемы.

«Она живет с парнем уже 8 лет. У них, вроде, уже было все на мази, но потом то пандемия началась, то еще что похуже. С браком решили повременить», — резюмировал музыкант.

Ранее Леонид Агутин сделал заявление и сообщил, что уже давно не спит в одной кровати с Варум. Что произошло в семье певца — читайте здесь.