«Было соревнование, кто круче»: продюсер объяснил, почему Пугачева никогда не шла против Ротару

Певица Алла Пугачева не могла пойти против артистки Софии Ротару. Обе были сильно влиятельными исполнительницами и соревновались между собой. Соответствующим мнением поделился продюсер Сергей Лавров.

Его комментарий приводит NEWS.ru.

«Пугачева не осмелилась бы пойти войной на Ротару, потому что обе они были сильно влиятельны…», - сказал Лавров.

Он вспомнил слова коллег, которые утверждали, будто Пугачева и Ротару «делили «Останкино» на две части».

Продюсер напомнил: Ротару первой стало народной артисткой СССР, Пугачева получила звание позже. «Хуторянка» собирала стадионы, а Примадонна не могла.

«У них часто было соревнование, кто кого круче», - отметил Лавров.

Он рассказал, что с появлением у Пугачевой спецвагона Ротару захотела такой же. Встречаясь, звезды здоровались «сквозь зубы», и даже когда Ротару согласилась выручить Пугачеву таблеткой от головной боли, то сделала акцент, что лекарством поделилась она.

Ранее Лавров рассказывал о скверном характере Пугачевой. Однажды знаменитость вывела из себя публикация с заголовком «Пугачева докатилась до Подмосковья». Подробнее об этом читайте здесь.