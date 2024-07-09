«Было слышно на весь зал»: кто разозлил Диму Билана во время концерта

Певец Дима Билан оказался в центре скандала на собственном концерте. В какой-то момент артист накричал на сотрудника из-за неправильного микрофона. В беседе с Пятым каналом звезда объяснил свое поведение.

Недавно состоялся большой концерт знаменитости. Он был сосредоточен и ошибок не прощал. Так, когда ему подали не тот микрофон, Билан не смог сдержать себя.

«Мне, видимо, эмоций в жизни не хватает, острых ощущений. Вот лично мне не хватает. Кому-кому, а мне не хватает, да? Когда я попросил микрофон, мне просто подали не тот микрофон. У нас осталось пять секунд, я говорю: „Другой, *****!“. И это было слышно на весь зал, да. К сожалению или к счастью, я не знаю, но это тоже жизнь», — поделился певец.

При этом публика не стала ругать Билана. Коллеги тоже не раз говорили о том, что он очень серьезно подходит к выступлениям. Сам звезда заявляет, что является перфекционистом и требует этого от своих сотрудников. Для него должно быть идеально все – звук, декорации и музыкальные аранжировки. Исполнитель даже обед хочет идеальный, поэтому нанял личного повара, который делает все как необходимо певцу.