«Было сложно»: Дима Билан едва справился с эмоциями после пьяного выступления на концерте

Дима Билан признался, что полтора года «отмывался» от выступления в Самаре, об этом он рассказал в подкасте Эльдара Джарахова.

В интервью видеоблогер вспомнил скандальный случай из карьеры певца. В 2019 году Дима Билан появился пьяным на концерте в честь Дня города Самары. Исполнитель едва попадал в ноты и практически не пел в микрофон. После того случая Билану пришлось извиняться не только на словах.

Спустя какое-то время певец вернулся в город с бесплатным концертом «Извини меня Самара» и даже подарил городу детскую площадку. Как сейчас вспоминает Билан, даже эти шаги не спасли его от хейтеров.

«Я долгое время отмывался от этой истории. Это не значит, что я постоянно пьяный, но эта история случилась... И она была настолько яркой, а люди же у нас любят разматывать подобные вещи», — объяснил он.

По словам Билана, он стал одним из первых в России артистов, который признал свою вину перед зрителями и открыто извинился.

«Знаешь, артисты всегда были типа недосягаемыми. Всегда правыми. И я подумал, а почему бы не сломать эту историю? Я тоже человек. Решиться на это было сложно, но зато потом какой фитбэк случился. Спасибо!» — рассказал он.

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