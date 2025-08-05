«Было сложнее всего отшить»: Серябкина рассказала о несостоявшемся романе с Егором Кридом

Певица Ольга Серябкина призналась, что несколько лет назад с ней хотел встречаться рэпер Егор Крид. Исполнитель проявлял к ней знаки внимания, но она его отшила. После этого они не смогли даже дружить. Об этом она рассказала в шоу «Вопрос ребром».

Ольга поделилась, что многие представители шоу-бизнеса пытались ухаживать за ней, но она всегда отвечала отказом. Для певицы важно, чтобы в семье только она работала на сцене. Но сложнее всего для Серябкиной оказалось разорвать отношения с Егором Кридом. Точку они поставили только после песни «Если ты меня не любишь».

«Егора Крида было сложнее всего отшить. <…> У меня, наверное, другой типаж. Он еще достаточно настойчивый был. Дружить не получилось», - поделилась Ольга.

Напомним, что Ольга Серябкина в 2020 году вышла замуж за Георгия Начкебию. Спустя год у супругов родился сын Лука. А Егор Крид по-прежнему одинок. Последние его публичные отношения были с блогершей Валей Карнавал.

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