Певица Ольга Серябкина рассказала, о ком ее новый трек «Душный»

Ольга Серябкина, теперь выступающая под именем SERYABKINA, в день релиза нового сингла устроила концерт в эфире «Авторадио». В шоу «Мурзилки Live» она рассказала о смене имени, смысле новых песен и личных переживаниях.

Артистка объяснила решение отказаться от имени «Ольга» в творческом псевдониме.

«Хочется просто что-то еще выпускать под брендом SERYABKINA, а тут как бы и "Ольга" мешает. Это логично, происходит полный ребрендинг», – высказалась знаменитость.

Певица выпустила новый сингл, который оказался ироничным взглядом на токсичные отношения. Серябкина поделилась своим мнением по поводу трека «Душный».

«Каждый себя узнает. Тут все душнилы. И честно – эта песня и про меня тоже. Если спросить мое окружение, особенно тех, с кем я работаю, они скажут: "О, Серябкина еще та душнила"», – призналась Ольга в эфире «Авторадио».

Артистка также рассказала о своих других новинках и хитах. «2 процента» — трек в двух версиях: лиричной балладе и летнем ремиксе. «По улицам» (feat. Коста Лакоста) — платиновый хит, который остается в топ-100, несмотря на отсутствие наград.

«Да, было обидно не получить награду на "Муз-ТВ", но для меня важнее, что эта песня у людей в плейлистах», – поделилась мнением звезда.

В эфире также прозвучали «Одиночка», «Не забыла», «Бывшие» и другие фавориты поклонников.