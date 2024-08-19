«Было сломано ребро»: Виталий Милонов рассказал о бое с Никитой Джигурдой

Депутат Госдумы Виталий Милонов пошел на бой с Джигурдой, чтобы побороть страх. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

В 2021 году депутат Виталий Милонов неожиданно появился на любительских боях вместе с Никитой Джигурдой. Поединок тогда выиграл эпатажный шоумен. По словам Милонова, он решился на бой, чтобы побороть свои страхи.

«У меня ребро сломано было, по полной я огреб. Мы с ним приятели. Поэтому может он меня и не отправил в нокаут. Я предупредил, что в лицо не бить, потому что я драться не умею», — объяснил он.

На вопрос Ксении Собчак о том, сколько Милонов получил денег за бой, депутат отвечать отказался.

«Для меня это было испытание. Я обещал им не рассказывать про условия», — добавил он.

Напомним, журналист Отар Кушанашвили рассказывал, что гонорар Никиты Джигурды за бой составлял примерно 250 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что политик Милонов извинился перед Иваном Ургантом за слова о гражданстве Израиля.