«Было при мне»: в Сети появились подробности дебошей в самолете 41-летней Ксении Собчак

Совсем недавно в Сети появилась новость о том, что Антона Красовского вывели из самолета из-за громкого разговора по телефону. Прокомментировать ситуацию с мужчиной решила Ксения Собчак. Так, в присущей ей манере знаменитость высказалась в адрес журналиста и поинтересовалась, где его «гневные посты» об авиакомпании. Антон узнал о подобной реакции телеведущей и моментально ей ответил в своем Telegram-канале.

Так, Красовский заявил: Собчак и сама неоднократно становилась инициатором дебошей в самолете. Вот почему мужчина призвал Ксению не лезть не в свое дело и заняться «освобождением ребят, которых посадили за вымогательство». В данном случае идет речь о коллегах журналистки, которых, по ее мнению, несправедливо обвинили в преступлении.

«Ксюша, зайка, сколько же дебошей ты устроила. Сколько этих дебошей было при мне. И, дорогая, займись освобождением ребят, которых посадили за вымогательство. Хоть какая-то польза от тебя будет», — гневно высказался Антон.

Также Красовский поспешил принести извинения всем пассажирам самолета, которым помешал его громкий телефонный разговор. При этом он отметил: никакого дебоша с его стороны не было.

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