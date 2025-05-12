«Было понятно, что не очень пойдет»: Авербух объяснил, почему Киркорову не удалось встать на коньки

Певец Филипп Киркоров должен был выйти на лед, однако этого не произошло по одной причине. Тренер Илья Авербух раскрыл Ксении Собчак, что стало препятствием на пути звезды.

Интервью с участием фигуриста появилось на YouTube-канале Осторожно: Собчак. Авербух заявил, что Киркоров должен был танцевать на льду. Исполнитель даже посетил несколько тренировок, однако спортсмену было понятно, что дальше, вероятно, «не пойдет».

«Филипп Бедросович пробовал несколько тренировок, но было понятно, что не очень пойдет. Все-таки он очень высокий, мы не нашли ему размер», — рассказал Авербух.

Помимо Киркорова, фигурист хотел бы видеть на льду других звезд. В качестве примера Илья привел Марка Эйдельштейна, Юлию Снигирь, Zivert и Полину Гагарину.

Ранее Авербух прокомментировал слухи о внебрачном сыне от Алисы Гребенщиковой. Фигурист назвал их «гадостью».