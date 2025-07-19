«Было плохо всю ночь. Перевели в больницу»: сестру Жанны Фриске увезли на скорой

Сестра Жанны Фриске вышла на связь с забинтованной шеей и сообщила, что снова попала в больницу. В своем Telegram-канале Наталья Фриске пожаловалась на плохое самочувствие и рассказала, что ее увезли на скорой.

По словам бывшей солистки группы «Блестящие», ночью ее состояние ухудшилось — поднялась высокая температура, поэтому она вынуждена была снова отправиться в больницу.

«Милые мои, привет! Как видите, я опять в больнице. Я все записала для вас и поехала в больничку. Было плохо всю ночь, температура очень высокая. Вы меня не теряйте, все хорошо», — поделилась сестра Жанны Фриске.

Наталья Фриске также опубликовала кадр, сделанный в салоне машины скорой помощи. На медицинских носилках лежала дорожная сумка.

«Перевели в другую больницу. То вообще в больницах не лежу, то за месяц сразу в двух полежала», — высказалась Наталья Фриске.

В начале июля артистка уже попадала в больницу из-за воспаления шейных лимфоузлов. Наталья Фриске жаловалась на высокую температуру и сильный отек, а недавно перенесла экстренную операцию. По стечению обстоятельств сестра певицы оказалась в той же клинике, где много лет назад скончался ее друг, а сама она пережила выкидыш.

«Позвонила мужу, говорю: „Я не хочу и не могу здесь находиться…“ У меня в этой же больнице умер друг, мне было психологически тяжело там», — вспоминала о тяжелом периоде экс-солистка «Блестящих».

Ранее Наталья Фриске после операции заявила, что у нее начался абсцесс.