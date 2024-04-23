«Сжирали все на своем пути»: Ольга Бузова рассказала о жизни в квартире с семью собаками

Певица Ольга Бузова рассказала о самой дорогой собаке. В детстве исполнительнице пришлось жить с семью животными в квартире.

Подробностями она поделилась на гала-ужине «Премии Муз-ТВ 2024. Возвращение» 23 апреля. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

«Самая моя дорогая собака – это первая собака, которая появилась в нашей семье. Благодаря отцу зародилась любовь к собакам. Он принес в шапке бобтейла. Это очень редкая порода, мало кто ее знает в России», - начала певица.

По словам Бузовой, собака здоровалась так, что валила с ног.

«Она стоила тысячу долларов. Это были колоссальные деньги. Мама была в шоке, в ужасе», - отметила знаменитость.

У домашнего питомца были щенята.

«Было такое, что в нашей маленькой квартире жили 7 собак. Одна большая, два бобтейла и четыре мастифа, которые сжирали все на своем пути», - добавила Бузова.