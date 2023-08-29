«Было плановое обследование»: Николай Дроздов прокомментировал свою очередную госпитализацию

Знакомый Николая Дроздова рассказал, что телеведущему сделали нужные уколы, об этом сообщает сайт kp.ru.

29 августа стало известно о том, что Николай Дроздов попал в больницу. За последний год это уже третья госпитализация ведущего. До этого он ложился на лечение из-за перелома и отравления. На этот раз из разных источников поступала противоречивая информация: некоторые сообщали, что он сдает анализы, часть СМИ заявили, что Дроздов лег на операцию.

Однако сам телеведущий поспешил заявить, что это было «плановое обследование». Такую же информацию предоставили и знакомые Дроздова, объяснив, что знаменитости сделали лишь несколько уколов.

«Нет никаких поводов для беспокойства. У Николая Николаевича очень заботливая супруга. Поэтому госпитализацию по основному заболеванию совместили с проверкой, дополнительной диагностикой из-за отклонений в некоторых анализах. Говорят, что все обошлось, сделали нужные уколы», - рассказал источник.

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