«Было ощущение, что нас там убьют»: Елена Летучая рассказала о самых страшных съемках «Ревизорро»

Самые страшные съемки в истории программы «Ревизорро» проходили в Салехарде. Об этом журналистам NEWS.ru рассказала ведущая проекта Елена Летучая.

По ее словам, съемочная группа приехала в северный город, после чего начали происходить страшные вещи. В какой-то момент жизнь журналистов весела на волоске. А для Елены выпуск из Салехарда стал последним в «Ревизорро».

«Это был, наверное, один из самых страшных моментов, потому что действительно было ощущение, что нас там убьют. Поэтому, да, было принято мной решение, что это последний эпизод, в котором я буду участвовать», — рассказала Летучая.

Единственное, что хотелось после съемок, по словам словам Елены, это спать. Команда «Ревизорро» работала на износ.

Ранее ведущая Елена Летучая побывала на закрытой вечеринке по случаю выхода сериала «Триггер». Она вышла в свет в платье с открытыми плечами.