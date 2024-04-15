«Было очень приятно встретиться с таким человеком»: Кирилл Андреев из «Иванушек» поздравил Пугачеву с юбилеем

Звезда отечественной эстрады Алла Пугачева сегодня, 15 апреля, празднует 75-летие. Певицу поздравляют многие коллеги по цеху. К поздравлениям в беседе с mk.ru присоединился солист группы Иванушки INTERNATIONAL Кирилл Андреев.

Участник музыкального коллектива принял участие в съемках фильма «Тур с Иванушками». В перерывах между подходами певец пообщался с журналистами на тему творчества и юбилея Пугачевой.

Так, по словам Андреева, песни Примадонны знает каждый житель нашей страны. А в начале 90-х участники группы Иванушки INTERNATIONAL встречались со звездой на совместных мероприятиях.

«Здоровались, было очень приятно и важно встретиться с таким человеком. С днем рождения, Алла Борисовна. Здоровья! Это самое главное», — заявил исполнитель.

Ранее Данила Козловский признался в любви Алле Пугачевой и спел ее песню. Актер таким образом поздравил артистку с юбилеем.