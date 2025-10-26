«Было очень много людей»: коллеги простились со звездой КВН Павлом Козмопулосом, умершим от рака в 44 года

В Минеральных водах похоронили участника команды КВН «Сборная Пятигорска» Павла Козмопулоса. Проститься с комиком прилетела коллега по сцене Елена Борщева.

«Простились с Пашей.. Было очень много людей. Приехали друзья-КВНщики: „Нарты“ из Абхазии, „РУДН“ и другие. Покойся с миром, друг», — написала в личном блоге юмористка.

Она также опубликовала фотографию, на которой держит в руке букет красных гвоздик.

Борщева также рассказала, что в 2008 году у Козмопулоса впервые обнаружили опухоли в голове. В те годы комик был на пике карьеры. После операции Павлу пришлось оставить сцену, так как он потерял слух в 29 лет. При этом он продолжал заниматься КВН, написал сценарий к фильму и стал автором книги.

«В последнее время ему было тяжело ходить и даже приходилось передвигаться в инвалидном кресле. Он очень любил свою доченьку. Земля пухом, Царствия Небесного, сил близким…» — поделилась Борщева.

Ранее сообщалось, что Павел Козмопулос умер в 44 года. Причиной столь быстрого ухода из жизни стала болезнь, которая могла начаться после драки. Об этом рассказала коллега кавээнщика Светлана Беспалова.