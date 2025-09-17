«Было очень мало времени»: почему Филипп Киркоров упал на сцене «Новой волны»

Певец Филипп Киркоров прокомментировал свое падение на фестивале «Новая волна». Несчастный случай произошел 21 августа — артист рухнул на сцене, после чего поднялся, но не без посторонней помощи. По словам исполнителя, подобного исхода можно было избежать при должной подготовке.

В беседе с ТАСС Киркоров опроверг слухи о плохом самочувствии. Он заявил, что сейчас с ним сейчас все хорошо. Сразу после падения у звезды побаливало колено. По словам Филиппа, на тот момент оно было в тяжелом состоянии. Но все могло быть еще хуже — певца спасло то, что он вовремя сгруппировался.

«Я и летал, и горел, и падал, и взрывался. Чего только не было в моей жизни», — поделился воспоминаниями Киркоров.

Причиной падения Филипп считает отсутствие должной подготовки. Перед большим шоу артист уделил слишком мало времени репетициям.

«Для репетиций было очень мало времени, как и перед всеми большими мероприятиями. Если бы побольше порепетировали, то этого бы не случилось», — рассказал Киркоров.

Ранее сообщалось, что певец высказался после интервью Аллы Пугачевой. По словам Филиппа, он ни о чем не жалеет в жизни.