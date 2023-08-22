«Было очень больно и страшно»: почему развалился брак Игоря Петренко и Ирины Леоновой

Многолетний брак Игоря Петренко и Ирины Леоновой развалился из-за Екатерины Климовой, которая встала между супругами, сообщает Экспресс газета.

Актер Игорь Петренко, известный ролями в картинах «Звезда» и «Водитель для Веры», трижды был женат. Однако одним из самых знаковых браков для Петренко стал первый — с однокурсницей Ириной Леоновой. Пара поженилась сразу после окончания вуза, в 2000 году.

Однако брак продлился не долго — уже в 2004 году они развелись. Многие поклонники до сих пор гадают о причинах расставания знаменитой пары. Как позже признавался сам Петренко, отсутствие детей повлияло на их развод. Впрочем, это была не единственная причина. В какой-то момент между супругами встала коллега Екатерина Климова, с которой Игорь Петренко познакомился на съемках телесериала «Московские окна», когда еще состоял в первом браке.

Спустя годы Ирина Леонова признается, что тяжело переживала развод с мужем.

«Наш развод тянулся долго, но обошлось без эмоций и скандалов. Это было спокойное и обдуманное решение о расставании двух взрослых людей. Конечно, в первые месяцы после разрыва было очень больно и страшно, но время все излечило», — вспоминает актриса.

Позже Леонова встретила Евгения Цыганова, с которым прожила в фактическом браке 10 лет. У супругов родилось семеро детей. А Игорь Петренко в 2004 году женился на Екатерине Климовой, в их браке родились сыновья Матвей и Корней.

Ранее мы писали о том, что у Аллы Пугачевой заподозрили тяжелую депрессию. По мнению экс-депутата Романа Худякова, певица курит и пьет от отчаяния, с которым столкнулась за границей.