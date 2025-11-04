«Было очень больно и страшно»: Анна Семенович не пожалела, что ушла из фигурного катания

Анна Семенович 24 года назад приняла решение завершить карьеру фигуристки. Сразу же после этого будущая звезда отечественной эстрады долгое время не знала, чему посвятить свою жизнь.

Семенович поделилась воспоминаниями в своем блоге. Анна написала, что она тяжело переживала уход из большого спорта. Однако благодаря этой ситуации 45-летняя знаменитость поняла одну истину, что когда закрывается одна дверь, то тут же открывается другая.

«Мне было очень больно и страшно, я долго не знала, чем заниматься дальше. Казалось, что жизнь разбита, и я больше никогда не найду себя. Но знаете, что я сделала? Я перестала жалеть себя, собрала всю волю в кулак и начала идти, шаг за шагом, навстречу своей мечте», — заявила певица.

Поэтому Семенович обратилась к своим подписчикам и призвала их не бояться перемен. Сама Анна с детства мечтала петь, и в итоге жизнь подарила ей такой шанс.

«Так я начала свой новый путь, и сегодня я пою — как всегда мечтала. Не бойтесь перемен! Даже если сейчас кажется, что все рушится — возможно, это просто начало чего-то нового и прекрасного», — написала исполнительница.

