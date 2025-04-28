«Было невероятное количество испытаний»: Яна Поплавская откровенно рассказала о втором браке

Актриса Яна Поплавская празднует важную дату в отношениях с мужем — 10-летие их союза. В личном блоге звезда фильма «Про Красную Шапочку» призналась, что за годы вместе на их долю выпало «невероятное количество испытаний».

Уже 10 лет Яна Поплавская счастлива в отношениях с радиоведущим Евгением Яковлевым, который моложе ее на 15 лет. Супруг поздравил актрису с важной датой и подарил ей цветы, а также шары в виде сердца. Артистка опубликовала трогательное фото с мужем в соцсети и высказалась об их совместной жизни.

«Нашей семье 10 лет! Много это или мало? В нашем случае за эти годы было такое невероятное количество событий, встреч, поездок, знакомств и испытаний, которые выпали на нашу долю. Мы всегда вместе, рука в руке, плечом к плечу и в горе, и в радости, и в болезни, и в здравии», — заявила Яна Поплавская.

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям и пожелали супругам сохранять «такую же же дружную, семейную, счастливую атмосферу». Стоит отметить, что Яна Поплавская и Евгений Яковлев ни разу не были замечены в скандалах, в отличие от многих звездных пар.

Актриса и радиоведущий состоят в браке с 2022 года. Пара в отношениях с 2015 года.

Напомним, звезда фильма «Про Красную Шапочку» также была замужем за Сергеем Гинзбургом, от которого у нее двое сыновей, но пара развелась в 2011 году после 25 лет брака. Яна Поплавская признавалась, что жалеет о союзе с режиссером, которому во всем пыталась угодить: «Думала, что мой брак будет счастливым, а он оказался горьким, как полынь». Актриса не скрывает, что до сих пор не смогла простить экс-супруга за некоторые поступки.

«По отношению к себе простить можно все. Но тысячи женщин согласятся со мной, что сложно простить вещи, касающиеся детей», — делилась артистка.

Ранее сообщалось о том, что Яна Поплавская высказалась о браке со вторым мужем: «То, о чем мечтает каждая женщина, я получила».