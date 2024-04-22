«Было некомфортно и тревожно»: звезда сериала «Ольга» рассказала о поездке в Нью-Йорк

Актриса Ксения Суркова заявила, что чувствовала себя тревожно в Нью-Йорке. О своей поездке она рассказала в интервью WomanHit.ru.

Звезда сериала «Ольга» является коренной москвичкой, но всегда мечтала увидеть мир. По ее словам, жизнь в столице не всегда казалась подходящей именно для нее. В одно время она даже хотела уехать в Нью-Йорк и остаться там. По мнению девушки, энергетически это был ее город.

Но после одного из посещений артистка изменила свои взгляды. Она рассказала о своих ощущениях.

«Было некомфортно и тревожно. Это, наверное, больше про мое общее самочувствие, тем более, это случилось в период пандемии. И так непросто, а ты еще и в чужом городе», — отметила Ксения.

Суркова добавила, что в Нью-Йорке остались некоторые ее вещи. Иногда она даже скучает по этому «муравейнику».

Также она рассказала о своей героине из сериала «Ольга». Звезда призналась, что немного устала от нее и что точно их объединяет, так это общее лицо.

«Аня — это абсолютно сделанный персонаж. Я благодарна ей за то, что она вытащила из меня истинный характер, убрала эту хорошую девочку. Точнее, помогла мне открыть в самой себе, что я разная, что у меня есть свои желания и я могу их отстаивать», – поделилась актриса.

Ксения добавила, что взрослела вместе со своим персонажем.

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