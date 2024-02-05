«Было не в порядке»: Татьяна Тарасова прокомментировала трудную посадку самолета в Саранске

Тренер Татьяна Тарасова, летевшая с другими фигуристами в Саранск, рассказала о трудной посадке. Она заявила, что не все было в порядке.

Разговор с Тарасовой приводит Telegram-канал 112.

«Вот Леша Тихонов, Света Соколовская, я, мои помощники. Нет, было не в порядке. Мы с полосы съехали вправо. Это уже написали во всех газетах», - сказала тренер.

В авиакомпании «Россия» объяснили, что борт мог выкатиться из-за несоответствия фактического состояния полосы заявленным параметрам. Как пишет сайт mk.ru со ссылкой на заявление компании, сход с ВПП произошел в конце пробега – борт выкатился на 5-7 метров.

Сотрудники воздушной гавани раскопали дорогу, чтобы затем установить трап и выпустить пассажиров. На борту были 87 пассажиров.

Обстоятельства инцидента проверит Рузаевская транспортная прокуратура. При необходимости будут приняты меры реагирования.

Ранее мы писали о посадке самолета с Тарасовой и другими известными фигуристами в Саранске.