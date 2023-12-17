«Было не очень комфортно»: актер Никита Кологривый рассказал о роли Кощея в «Слове пацана»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова о подростковых группировках Казани продолжает бить рекорды. Новосибирский актер Никита Кологривый, сыгравший роль Кощея в картине, рассказал о своем персонаже.

Никита признался, что играть роль Кощея ему было непросто.

«Мне было не очень комфортно, роль тяжелая и неприятная. Человек транслирует агрессию, тяжелые мысли. Мне приходилось воскрешать в памяти встречи с такими неприятными людьми как Кощей», — цитирует артиста НГС.

Актер признался: в чем-то Кощей ему близок. Он одинок и немного романтик. Играть человека с поломанной судьбой Кологривому было интересно.

Никита похвалил своего героя за его инакомыслие, за внесистемность, за житейскую мудрость и хитрость и поругал за трусость, хладнокровность, беспринципность и бесчеловечность.

Также он назвал «бредом» обвинения в романтизации насилия в сериале. По его словам, картине просто завидуют и пытаются сломать ее репутацию.

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