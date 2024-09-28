«Было настолько волнительно»: россиянка победила на конкурсе «Миссис Европа — 2024» в Болгарии

Россиянка Динара Саляхова родом из Казани завоевала титул «Миссис Европа».

Конкурс проходил в Болгарии в городе Пловдив. В нем приняли участие 25 девушек из разных стран: Италии, Португалии, Германии, Армении и других. Однако победу одержала представительница России.

Помимо главной короны и почетного звания, Динара также завоевала две дополнительные награды. Так, она одержала победу за «Лучший национальный костюм»: на этапе демонстрации девушка вышла в традиционном наряде Республики Татарстан, который подарила победительнице прошлого года Маните Вартан. Также Динару наградили и за «Выбор лучшего спонсора». Подробности приводит ТАСС.

«Для меня было большой честью представлять нашу страну, Россию, на международном уровне. Это было настолько волнительно, но в то же время прекрасно. Участие в конкурсе мне дало возможность встретиться с невероятными женщинами из разных уголков мира... Я благодарна всем, кто верил в меня и поддерживал на этом пути», — сообщила Динара у себя в социальных сетях.

Саляхова является профессиональной спортсменкой, обладающей титулом чемпионки Татарстана по спортивно-бальным танцам.

Кроме того, 30-летняя жительница Калуги Александра Великжанина стала «Третьей вице-миссис Европы» в Болгарии.

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