«Было много вопросов и тревожно»: экс-жена Джигарханяна раскрыла подробности родов в 46 лет

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская дала первое интервью после рождения своего первенца в 46 лет. Беременность бывшая жена Армена Джигарханяна скрывала, но, по ее словам, все протекало без осложнений, родила она естественным путем.

Как оказалось, дочь Виталина родила еще 5 марта, но предпочитала это не афишировать. Она призналась, что никто не знал о ее положении все 9 месяцев, так как она ограничила походы на светские мероприятия. Всю беременность музыкант много работала, занималась с учениками и даже делала ремонт.

«Моя беременность протекала очень легко, казалось, что 9 месяцев — это огромный срок, как я буду, целый год же?! Но я почти не меняла свой образ жизни», - поделилась пианистка с Woman.ru.

Рожала Виталина в клинике акушерства и гинекологии имени В. Ф. Снегирева. Несмотря на то, что беременность была поздней, все прошло хорошо. Хотя женщина все равно переживала.

«Для меня это первый раз, было много вопросов и тревожно, но все прошло хорошо. Рожала естественно», - рассказала Цымбалюк-Романовская.

Бывшая супруга Джигарханяна не жалеет, что стала мамой только в 46 лет. Она считает, что зато теперь многое может дать своей дочери.

Ранее приятельница Виталины Цымбалюк-Романовской заговорила про имя ее новорожденной дочери.