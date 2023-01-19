«Было много счастливых минут»: Леонтьев раскрыл подробности отношений с Евгенией Добровольской

75-летний актер театра и кино Авангард Леонтьев рассказал о воссоединении с коллегой Евгений Добровольской на сцене. Он объяснил, почему рад опять играть вместе.

«Мы давно партнеры по сцене и у нас было много счастливых минут на сцене, поэтому я очень рад…», - сообщил Леонтьев «Пятому каналу».

Он порадовался за успехи 58-летней коллеги, которая получила роль учительницы в спектакле «Космос» и смогла в нем самовыразиться. По словам артиста, многие звезды мечтают о таких ролях.

Ранее Добровольская рассказала о разводе с киноактером Михаилом Ефремовым и жизни в машине с детьми. Народная артистка РФ отмечала, что брак был очень бурным и в конце концов они устали друг от друга.