«Было крепкое здоровье»: племянница советского актера Милокостого рассказала о последних годах его жизни

Племянница советского актера Александра Милокостого Екатерина рассказала о последних годах его жизни. По словам женщины, он обладал крепким здоровьем и ни разу не лежал в больнице.

Комментарий родственницы приводит ИА Регнум.

«У моего дяди Александра Викторовича было крепкое здоровье, он почти никогда не болел и ни разу не лежал в больнице. Он выглядел нормально, как и всегда — ничего не предвещало беды. В последние годы он уже не работал, жил на свои сбережения от бизнеса и мой папа ему также помогал», - поделилась Екатерина.

Она опровергла информацию о том, будто актер умирал покинутый семьей. Екатерина сообщила, что ее отец не переставал общаться с родным братом.

При этом она подтвердила, что Милокостый жил один, так как имел свою квартиру. После ухода из кино он продолжал интересоваться индустрией, хотя на кастинги не ходил. О причинах ухода из кино он не разговаривал с родственниками.

Милокостый сожалел, что не обзавелся семьей. Несмотря на три брака, детей у актера не было.

Напомним, он умер в возрасте 68 лет. Тело нашли правоохранители, когда вскрыли дверь в квартиру. Накануне в полицию обратился его брат.