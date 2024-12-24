«Было дискомфортно»: звезда «Кухни» высказался об одержимых фанатах

Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин рассказал, почему за ним не бегают поклонницы. Актер в интервью Леди Mail рассказал о жизни и профессии.

Зрители полюбили артиста за роль повара Арсения Чуганина в сериале «Кухня». После выхода проекта появились полнометражные фильмы, которые тоже оценили фанаты. Но мужчина признался, что не страдает от внимания фанаток.

«Поклонницы за мной не бегают. Я же не Джастин Бибер», — пошутил звезда.

Но Лавыгин вспомнил один эпизод, когда ему действительно стало неудобно. Поклонник узнал его в раздевалке бассейна.

«В момент облачения в плавательные принадлежности ко мне подошел радостный человек с уже включенной камерой — было дискомфортно. Да и вообще я не очень люблю фотографироваться. У меня даже нет актерского портфолио», – поделился актер.

Он подчеркнул, что на улице узнают не только его, но и супругу Марию. По словам мужчины, они относятся к этому спокойно, но только если люди не нарушают личные границы.

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