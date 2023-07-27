«Было бы неплохо»: фаворит Бабкиной высказался о подаренной ему квартире в Москве

Помощник 73-летней певицы Надежды Бабкиной Сергей Рябов опроверг слухи о том, что певица подарила ему двухкомнатную квартиру в Москве стоимостью несколько десятков миллионов. Об этом сообщается на сайте Woman.ru.

Также некоторые СМИ писали о том, что из-за роскошного подарка молодому фавориту сын перестал общаться с матерью.

Сам Рябов жестко отреагировал на подобные сплетни.

«Что сделала? Подарила? Боже мой, что за бред?» – сказал Рябов.

Он добавил, что Бабкина с сыном недавно общались по телефону, так как внук вернулся из детского лагеря. Но Рябов признался, что, конечно, «было бы неплохо», если бы ему купили квартиру.

Помощник старается не думать о слухах, которые окружают их с певицей. По его словам, они плодотворно работают уже три года и появляются на всех мероприятиях и съемках вместе.

«Меня удивляет то, что пишут, что у них разорвались отношения с Женей Гором. Хотя он на все фестивали всегда с нами ездит», – сказал мужчина.

А вот ее бывший коллега по передаче «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев заявлял о разрыве Бабкиной и Гора. Историк моды говорил, что ей надо содержать театр и кормить внуков.

«У нее молодой поклонник Сергей. Он тоже стоит денег. Это очень-очень красивый мужчина, бывший фигурист. Она же давно рассталась с мужем», — отмечал Васильев.

Сам Евгений не стал комментировать новость о расставании.

Ранее в театре артистки рассказали, как помощник Бабкиной очаровал ее и убрал друга с должности директора.