«Было бы нелепо окочуриться на кинофестивале»: Краско прокомментировал резкое ухудшение самочувствия

Актер Иван Краско посетил кинофестиваль «Виват кино России» в Санкт-Петербурге и в моменте почувствовал себя плохо. Знаменитости потребовалась помощь близких. По словам артиста, его смерть на таком мероприятии выглядела бы крайне нелепо.

Краско почувствовал недомогание во время общения с коллегами, передает PROZVEZD. Скорую на место вызывать не стали. Помощь Ивану Ивановичу оказал медик театра. Кроме того, рядом с Краско была его молодая помощница.

При этом сам актер поспешил успокоить коллег и знакомых. Он заявил, что беспокоится не из-за чего.

«Было бы нелепо окочуриться на кинофестивале, но все обошлось, ребята», — добавил Краско.

Ранее четырежды женатый артист заявил, что его дачи в Ленобласти хватит на всех. Так, близкие Ивана Ивановича переживают, что имущества Краско достанется его молодой помощнице.