«Было бы интересно сыграть»: Милош Бикович рассказал о роли мечты

Актер Милош Бикович принял участие в просветительском марафоне «Знания. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в «Сириусе». В беседе с журналистами звезда фильма «Холоп» признался, что хотел бы сыграть великого князя Александра Невского. Об этом пишет РЕН ТВ.

Журналисты спросили у Милоша Биковича, хотел бы он сняться в автобиографическом фильме. В ответ актер поделился, что мечтал сыграть Александра Невского.

«Мне было бы интересно сыграть Александра Невского. Но это ничего не значит, потому что все зависит от сценария. Все зависит от того, какой сценарий ко мне придет, и что там написано», — отметил Милош Бикович.

Кроме того, актер признался, что ему было бы интересно сыграть персонажа, на которого он не похож. По мнению артиста, зрители удивятся, что именно он исполнил эту роль.

Также Милош Бикович рассказал о самых важных проектах в своей карьере. По словам актера, он не может выделить какую-то одну работу, поскольку каждая из них по-своему значима для него.

«Например, „Крылья империи“. Я когда участвовал в этом проекте или в „Солнечном ударе“, я чувствовал, что участвую в чем-то великом. А „Отель Элеон“ или „Холоп“ очень понравились зрителям», — поделился артист.

Ранее сообщалось о том, что актриса Кристина Асмус публично обратилась к Милошу Биковичу в честь его 36-летия.