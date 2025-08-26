«Были вынуждены»: Лариса Луппиан поделилась деталями форс-мажорной ситуации после ранения ножом актера Ильи Деля

Художественный руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан рассказала, что актер Илья Дель восстановился и «нормально работает» после ранения ножом. По ее словам, артист извинялся перед труппой после случившегося.

Подробности узнал сайт 78.ru.

«Он сейчас нормально работает, и мы надеемся, что всё будет в дальнейшем хорошо», - сказала Луппиан и назвала Деля любимым артистом всего Санкт-Петербурга.

Худрук театра рассказала, как в день инцидента пришлось заменить актера, он чувствовал себя неловко после случая.

«У нас произошла форс-мажорная ситуация в связи с тем, что в день премьеры случилось это катастрофическое несчастье. Мы вынуждены были заменить Деля другим артистом, который репетировал этот спектакль как режиссёр по пластике», - поделилась художественный руководитель.

12 апреля актриса Александра Дроздова, с которой актер встречался около года, ударила Деля ножом, его госпитализировали. 18 числа артиста выписали, он сделал девушке предложение руки и сердца.